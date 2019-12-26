В российском МИД прокомментировали планы США по кибератакам

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разработка планов атаки на российскую элиту киберкомандованием США является нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами", - отреагировала Захарова на вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям.
"Сегодня подобным заявлением США, по большому счету, легализуют свою деятельность… Можно их только поблагодарить за признание и за свидетельство своей явно нелегальной деятельности, в чем они обвиняют всех, кого угодно, только не себя", - добавила она.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты.