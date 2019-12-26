В российском МИД прокомментировали планы США по кибератакам

"Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами", - отреагировала Захарова на вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям.

"Сегодня подобным заявлением США, по большому счету, легализуют свою деятельность… Можно их только поблагодарить за признание и за свидетельство своей явно нелегальной деятельности, в чем они обвиняют всех, кого угодно, только не себя", - добавила она.