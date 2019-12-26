Синод РПЦ подтвердил приостановку работы Александрийского подворья

Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве

Подворье Александрийского патриархата находилось при столичном храме Всех святых на Кулишках.

"Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле", - говорится в постановлении Синода, текст которого распространил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Заседание Синода прошло в четверг. При этом в его решении не говорится о полном прекращении деятельности подворья Александрийской церкви, а лишь о "приостановлении".

Ранее патриарх Кирилл подписал резолюцию о временной приостановке деятельности подворья. В резолюции также говорилось о том, что окончательное решение о деятельности подворья будет принято Священным Синодом.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.