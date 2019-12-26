Синод РПЦ подтвердил приостановку работы Александрийского подворья

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви подтвердил приостановку деятельности Александрийского подворья в Москве из-за решения патриарха Александрийского Феодора признать раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), говорится в постановлении Синода.
Подворье Александрийского патриархата находилось при столичном храме Всех святых на Кулишках.
"Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле", - говорится в постановлении Синода, текст которого распространил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Заседание Синода прошло в четверг. При этом в его решении не говорится о полном прекращении деятельности подворья Александрийской церкви, а лишь о "приостановлении".
Ранее патриарх Кирилл подписал резолюцию о временной приостановке деятельности подворья. В резолюции также говорилось о том, что окончательное решение о деятельности подворья будет принято Священным Синодом.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.