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Религия и мировоззрение
2019-12-26T19:37+0300
https://ria.ru/20191226/1562900412.html
Синод РПЦ подтвердил приостановку работы Александрийского подворья
https://cdn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567311_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_cd74761ff72939bf28036093d8750c47.jpg
РИА Новости

Синод РПЦ подтвердил приостановку работы Александрийского подворья

17:57 26.12.2019 (обновлено: 19:37 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЦерковь Всех Святых на Кулишках в Москве
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви подтвердил приостановку деятельности Александрийского подворья в Москве из-за решения патриарха Александрийского Феодора признать раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), говорится в постановлении Синода.
Подворье Александрийского патриархата находилось при столичном храме Всех святых на Кулишках.
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"Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле", - говорится в постановлении Синода, текст которого распространил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Заседание Синода прошло в четверг. При этом в его решении не говорится о полном прекращении деятельности подворья Александрийской церкви, а лишь о "приостановлении".
Ранее патриарх Кирилл подписал резолюцию о временной приостановке деятельности подворья. В резолюции также говорилось о том, что окончательное решение о деятельности подворья будет принято Священным Синодом.
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В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьУкраинарелигияВ мире
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