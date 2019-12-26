Пучдемон попросил испанский суд отменить ордеры на его арест

МАДРИД, 26 дек — РИА Новости. Бывший председатель женералитета Бывший председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон , которому предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года, обратился к суду с просьбой отменить национальный, европейский и международный ордера на его арест.

Адвокат Пучдемона Гонсало Бойе направил ходатайство судье Верховного суда Пабло Льярене. В 63-страничном документе защита Пучдемона потребовала отозвать национальный, европейский и международный ордера на арест политика, постановление о его заключении под стражу, а также призвала судью отказаться от рассмотрения этого дела, обвинив его в пристрастности.

Защита также настаивает на отмене любых иных мер в отношении Пучдемона в связи с тем, что считает, что он имеет статус евродепутата, а ордера на его арест "не имели законных оснований и не получили предварительно разрешения Европейского парламента". Защита также потребовала прекратить любые действия в отношении Пучдемона, поскольку они, по мнению защиты, "не представляют собой состава преступлений".

Ранее прокуратура Верховного суда Испании попросила судью Льярене оставить в силе принятые меры, в том числе ордера на арест Пучдемона и другого каталонского политика, скрывающегося от испанского правосудия в Брюсселе, Тони Комина.

На прошлой неделе судья Верховного суда Пабло Льярена дал защите Пучдемона и Комина, прокуратуре, другим сторонам обвинения пять рабочих дней на то, чтобы они представили свои аргументы в связи с решением Суда ЕС по делу бывшего заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса, поскольку "оно может оказать такое же влияние на подсудимых, уклоняющихся от явки в суд".

19 декабря Суд ЕС признал, что Жункерас получил иммунитет как депутат Европарламента сразу после объявления результатов майских выборов. Жункерас в это время находился в предварительном заключении в связи с предъявленными обвинениями в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Испанский суд отказался выпустить его из тюрьмы для принесения присяги. ЦИК Испании объявил место Жункераса вакантным, приостановив его полномочия и направив в ЕП список депутатов, в котором не было его фамилии. Жункерас 14 октября был приговорен Верховным судом Испании к 13 годам заключения по обвинениям в мятеже и растрате госсредств.

Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.

Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. 20 декабря Пучдемон и Комин получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена в январе.