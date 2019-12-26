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Тамбовская область
2019-12-26T17:24+0300
https://ria.ru/20191226/1562899340.html
Глава Тамбовщины предложил помочь фермерам отправлять товар в торгсети
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РИА Новости

Глава Тамбовщины предложил помочь фермерам отправлять товар в торгсети

17:24 26.12.2019
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© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 26 дек - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг на заседании государственного совета по вопросам аграрной политики предложил законодательно закрепить за субъектами РФ право устанавливать минимальную долю реализации в торговых сетях продукции малых сельхозпроизводителей, в пределах до 7 процентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По словам тамбовского губернатора, в России доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте торговли ежегодно сокращается, на рынке продовольствия уверенно доминируют торговые сети. Фермеры ежедневно сталкиваются с проблемой доступа к рынкам сбыта и зачастую вынуждены предлагать произведенную ими продукцию перекупщикам, либо распродавать за бесценок, пока она не испортилась.

"Малые сельскохозяйственные товаропроизводители практически не имеют места на полках торговых сетей. Без этого канала развитие малого и среднего аграрного бизнеса будет затруднено. Поэтому предлагается законодательно закрепить право субъектов РФ по установлению минимальной доли реализации продукции, произведенной малыми сельхозтоваропроизводителями, в пределах до 7 процентов", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Он уточнил, что перспективным также является создание системы оптовых продовольственных рынков, которые хорошо себя зарекомендовали во многих странах.
"Летом 2019 года Минпромторг разработал стратегию развития торговли в России до 2025 года, в которой впервые была представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Но она не дает гарантий того, что наши оптовые рынки будут предоставлять заметное место малым сельскохозяйственным товаропроизводителям", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
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Тамбовская областьАлександр НикитинЭкономика
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