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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T17:24+0300
https://ria.ru/20191226/1562899310.html
Дамаск заключил контракты с двумя российскими нефтекомпаниями
https://cdn24.img.ria.ru/images/149366/29/1493662991_0:253:3072:1981_1036x0_80_0_0_92c6cdcd61644f263f19c4c835b52729.jpg
РИА Новости

Дамаск заключил контракты с двумя российскими нефтекомпаниями

17:24 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сирийские власти заключили контракты с двумя российскими нефтяными компаниями на геологоразведку нефтяных месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря, заявил РИА Новости министр нефти САР Али Ганем.
Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила в среду, что Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море.
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"Мы когда-то заключили контракт с одной компанией по блоку 2, имеется также контракт с другой российской компанией на блок 1, который сейчас находится на последней стадии ратификации", - заявил министр. Он уточнил, что одна из этих компаний называется "Капитал". Оба блока расположены в сирийских территориальных водах.
По словам министра, Дамаск намеревается в ближайшие годы приступить к разведке нефти в море.
Шаабан в интервью не называла конкретные российские компании. Однако 25 декабря 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции компании в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения составят около 90 миллионов долларов.
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Блок 2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 километров вдоль побережья и 70 километров вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 квадратных километров.
Ранее компания уже участвовала в проектах в Сирии. Так, в 2004 году "Союзнефтегаз" получил лицензии на разведочные блоки 12 и 14. Впоследствии деятельность была сосредоточена на блоке 12. В частности, было подписано СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов и пробурены две разведочные скважины, однако коммерческих запасов углеводородов на блоке 12 пока не обнаружено.
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Война в СирииАли ГанемВойна в СирииСирияРоссияЭкономика
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