Дамаск заключил контракты с двумя российскими нефтекомпаниями

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сирийские власти заключили контракты с двумя российскими нефтяными компаниями на геологоразведку нефтяных месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря, заявил РИА Новости министр нефти САР Сирийские власти заключили контракты с двумя российскими нефтяными компаниями на геологоразведку нефтяных месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря, заявил РИА Новости министр нефти САР Али Ганем

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила в среду, что Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море.

"Мы когда-то заключили контракт с одной компанией по блоку 2, имеется также контракт с другой российской компанией на блок 1, который сейчас находится на последней стадии ратификации", - заявил министр. Он уточнил, что одна из этих компаний называется "Капитал". Оба блока расположены в сирийских территориальных водах.

По словам министра, Дамаск намеревается в ближайшие годы приступить к разведке нефти в море.

Шаабан в интервью не называла конкретные российские компании. Однако 25 декабря 2013 года министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией "Союзнефтегаз" на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось, что инвестиции компании в проведение геологоразведочных работ и пробного бурения составят около 90 миллионов долларов.

Блок 2 на шельфе Сирии находится между городами Тартус и Банияс, его протяженность - около 30 километров вдоль побережья и 70 километров вглубь от береговой линии, общая площадь составляет около 2190 квадратных километров.