В Италии погибли три альпиниста, сообщили СМИ

РИМ, 26 дек – РИА Новости. Двое альпинистов погибли в четверг в горном массиве Гран-Сассо в итальянской области Абруццо, также спасатели обнаружили тело еще одной альпинистки, пропавшей в той же местности в среду, передает телеканал Tgcom24.
Погибшая пара альпинистов, по предварительным данным, во время восхождения поскользнулась на снегу и упала в долину. Их партнер остался цел и вызвал спасателей.
Тело пропавшей в среду спортсменки нашли на высоте 2500 метров. Причиной ее гибели, предположительно, стала сошедшая снежная масса. Известная альпинистка собиралась покорить самую высокую вершину Апеннин гору Корно-Гранде.
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