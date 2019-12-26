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В Италии погибли три альпиниста, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Италии погибли три альпиниста, сообщили СМИ

17:20 26.12.2019 (обновлено: 17:23 26.12.2019)
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© AFP 2019 / Andreas SolaroСотрудники экстренных служб в Италии. 18 января 2017
Сотрудники экстренных служб в Италии. 18 января 2017
© AFP 2019 / Andreas Solaro
РИМ, 26 дек – РИА Новости. Двое альпинистов погибли в четверг в горном массиве Гран-Сассо в итальянской области Абруццо, также спасатели обнаружили тело еще одной альпинистки, пропавшей в той же местности в среду, передает телеканал Tgcom24.
Погибшая пара альпинистов, по предварительным данным, во время восхождения поскользнулась на снегу и упала в долину. Их партнер остался цел и вызвал спасателей.
Тело пропавшей в среду спортсменки нашли на высоте 2500 метров. Причиной ее гибели, предположительно, стала сошедшая снежная масса. Известная альпинистка собиралась покорить самую высокую вершину Апеннин гору Корно-Гранде.
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