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Медиавойны
2019-12-26T23:18+0300
https://ria.ru/20191226/1562898856.html
Матвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии
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РИА Новости

Матвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии

17:17 26.12.2019 (обновлено: 23:18 26.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы примем адекватные ответные меры. Они будут жесткие", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
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Вчера, 15:35Медиавойны
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По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".
Сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, "одумаются и остановятся".
Матвиенко подчеркнула, что "подобные действия будут негативно сказываться на российско-эстонских отношениях в целом".
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
Вчера, 12:07Медиавойны
Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что власти будут делать все, чтобы поддерживать агентство при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
22 декабря, 13:27Медиавойны
Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом
893111112
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И? Есть ООН, ЕСПЧ - гоу туда жаловаться. Зачем нам рассказывать, как снова начнут бомбить Воронеж?
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