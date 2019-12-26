В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Грузовик украинских силовиков подорвался на мине в Донбассе, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"По нашей информации, подвозивший боеприпасы украинским боевикам грузовик подорвался на противотанковой мине, установленной представителями праворадикальных организаций", - заявил Астрахань.
По его словам, это произошло в среду. В результате подрыва погибли двое украинских силовиков, еще двое были ранены. Он добавил, что командование ВС Украины планировало "списать уничтожение автомобиля и погибшего личного состава" на якобы обстрел со стороны ополчения.