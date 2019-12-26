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В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе

17:16 26.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Грузовик украинских силовиков подорвался на мине в Донбассе, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"По нашей информации, подвозивший боеприпасы украинским боевикам грузовик подорвался на противотанковой мине, установленной представителями праворадикальных организаций", - заявил Астрахань.
Украинские военные
Вчера, 12:02
Генпрокуратура ДНР завела дела против силовиков после обстрелов
По его словам, это произошло в среду. В результате подрыва погибли двое украинских силовиков, еще двое были ранены. Он добавил, что командование ВС Украины планировало "списать уничтожение автомобиля и погибшего личного состава" на якобы обстрел со стороны ополчения.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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