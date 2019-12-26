В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе

По его словам, это произошло в среду. В результате подрыва погибли двое украинских силовиков, еще двое были ранены. Он добавил, что командование ВС Украины планировало "списать уничтожение автомобиля и погибшего личного состава" на якобы обстрел со стороны ополчения.