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Культура
2019-12-26T23:07+0300
https://ria.ru/20191226/1562898737.html
Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/95/1562899503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_06605ec3c94310c065d29247cc3cfec8.jpg
РИА Новости

Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой

23:07 26.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье и певица Зара во время выступления
Актер Жерар Депардье и певица Зара во время выступления
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российская певица Зара (Зарифа Мгоян) опубликовала в инстаграме видео, в котором рассказала о том, что записала песню вместе с французским актером Жераром Депардье.
"Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардье кое-что интересное в новогодние праздники для вас", — написала Зара.
Судя по видео, они работали над кавером хита 70-х годов "Parole parole", в котором Депардье скажет несколько фраз на русском языке.
"Чудесно! Какая красивая запись", — прокомментировала @irena_barene.
"Можно слушать бесконечно", — заявила @ya_s_vami2019.
"Вот это новогодний подарок", — написала @irina.ssam.
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КультураМузыкаНовости культурыЖерар Депардье
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