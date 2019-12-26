Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром развитие ситуации в Ливии и Сирии, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием обстановки в Ливии и Сирии", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России