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Путин оценил идею о критериях приобретения фермерами земли без торгов
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РИА Новости

Путин оценил идею о критериях приобретения фермерами земли без торгов

17:11 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев для фермеров для приобретения земли без торгов.
Кондратьев на заседании госсовета по вопросам аграрной политики отметил, что финансово фермеры на земельных торгах не могут конкурировать с агрохолдингами или другими участниками рынка и предложил разработать для них специальные критерии.
"Если можно поддержать. Все-таки ввести критерии для фермеров: в каком случае они могут получать землю без торгов... То же самое, Владимир Владимирович, можно фермерским кооперативам, при условии, если они будут заниматься переработкой собственной сельхозпродукции и продукцией других фермеров", - сказал губернатор.
Путин поддержал инициативу. "Я считаю, что это правильно. Критерии нужно выработать для таких предприятий, которым можно выделять земли в особом порядке" - сказал президент.
Владимир Путин
Вчера, 14:26
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Вениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский крайРоссияЭкономика
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