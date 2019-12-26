Путин оценил идею о критериях приобретения фермерами земли без торгов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев для фермеров для приобретения земли без торгов.

Кондратьев на заседании госсовета по вопросам аграрной политики отметил, что финансово фермеры на земельных торгах не могут конкурировать с агрохолдингами или другими участниками рынка и предложил разработать для них специальные критерии.

"Если можно поддержать. Все-таки ввести критерии для фермеров: в каком случае они могут получать землю без торгов... То же самое, Владимир Владимирович, можно фермерским кооперативам, при условии, если они будут заниматься переработкой собственной сельхозпродукции и продукцией других фермеров", - сказал губернатор.