СК проводит проверку после избиения девушки сверстницами в Карелии

"В Сегеже упыри избили девушку-инвалида, которую воспитывает бабушка (является ее опекуном). Само избиение ориентировочно произошло 16 декабря в одном из общежитий города и в присутствии маленьких детей", - написал Рогалевич, попросив считать свой пост официальным обращением в следственные органы и органы прокуратуры.