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СК проводит проверку после избиения девушки сверстницами в Карелии
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РИА Новости

СК проводит проверку после избиения девушки сверстницами в Карелии

17:08 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Следственные органы Карелии организовали доследственную проверку, после того как в городе Сегеже молодые девушки избили 23-летнюю местную жительницу, сообщает СУСК РФ по республике.
Видео инцидента разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат республиканского парламента Андрей Рогалевич, сообщив, что получил запись от других пользователей соцсетей. На видео, которое сопровождается репликами "Мочи ее" и нецензурными выражениями, несколько девушек в комнате избивают третью, в том числе ногами.
"В Сегеже упыри избили девушку-инвалида, которую воспитывает бабушка (является ее опекуном). Само избиение ориентировочно произошло 16 декабря в одном из общежитий города и в присутствии маленьких детей", - написал Рогалевич, попросив считать свой пост официальным обращением в следственные органы и органы прокуратуры.
"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений девушке. По версии следствия, в городе Сегежа молодые девушки в ходе ссоры причинили телесные повреждения 23-летней местной жительнице", - сообщили в СУСК.
Как уточняют в управлении, видеозапись инцидента приобщена к материалам проверки.
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Следственный комитет РФСегежаРоссияКарелияПроисшествия
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