Эксперт оценил запрет госзакупок зарубежных систем хранения данных

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запрет на закупку для госнужд иностранных систем хранения данных даст российским производителям возможность для роста, долгосрочного планирования собственных разработок и инвестиций, сообщил РИА Новости системный инженер управления ИТ-сервисов компании "Онланта" (входит в группу "Ланит", одной из крупнейших в Запрет на закупку для госнужд иностранных систем хранения данных даст российским производителям возможность для роста, долгосрочного планирования собственных разработок и инвестиций, сообщил РИА Новости системный инженер управления ИТ-сервисов компании "Онланта" (входит в группу "Ланит", одной из крупнейших в РФ ИТ-компаний) Евгений Елизаров.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, на два года запрещающее закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".

По словам Елизарова, сегодня российские производители систем хранения данных не способны конкурировать по объему производства с зарубежными компаниями, а также предоставить сопоставимый по разнообразию модельный ряд.

"Данное распоряжение - положительная мера для российских IT-компаний. Государство даёт им возможность и поддержку для развития этого направления, возможность для реализации собственных продуктов, готовит для них нишу на рынке. Это постановление даст возможность для роста российским компаниям, для долговременного планирования собственных разработок и инвестиций", - сказал представитель компании "Онланта". По мнению эксперта, есть вероятность появления коллабораций с зарубежными производителями - например, с Huawei, и строительства их заводов на территории России.

При этом Елизаров отметил, что в количественном выражении, системы хранения данных для госсектора — это не очень большой процент рынка. "Госструктуры редко содержат собственные ЦОДы и закупают оборудование для себя. Чаще они покупают мощности по сервисной модели в облаках. Данное распоряжение не регулирует закупку услуг, так что сервис-провайдеры вправе предоставлять оборудование любых вендоров", - сказал эксперт.