Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T17:05+0300
https://ria.ru/20191226/1562897967.html
Эксперт оценил запрет госзакупок зарубежных систем хранения данных
https://cdn25.img.ria.ru/images/148340/79/1483407905_0:234:4501:2766_1036x0_80_0_0_656c4c7285a011fdc8edd6a5d62416db.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил запрет госзакупок зарубежных систем хранения данных

17:05 26.12.2019
439
© Fotolia / fantom_rdНоутбук
Ноутбук
© Fotolia / fantom_rd
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запрет на закупку для госнужд иностранных систем хранения данных даст российским производителям возможность для роста, долгосрочного планирования собственных разработок и инвестиций, сообщил РИА Новости системный инженер управления ИТ-сервисов компании "Онланта" (входит в группу "Ланит", одной из крупнейших в РФ ИТ-компаний) Евгений Елизаров.
Ранее правительство РФ утвердило постановление, на два года запрещающее закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".
По словам Елизарова, сегодня российские производители систем хранения данных не способны конкурировать по объему производства с зарубежными компаниями, а также предоставить сопоставимый по разнообразию модельный ряд.
"Данное распоряжение - положительная мера для российских IT-компаний. Государство даёт им возможность и поддержку для развития этого направления, возможность для реализации собственных продуктов, готовит для них нишу на рынке. Это постановление даст возможность для роста российским компаниям, для долговременного планирования собственных разработок и инвестиций", - сказал представитель компании "Онланта". По мнению эксперта, есть вероятность появления коллабораций с зарубежными производителями - например, с Huawei, и строительства их заводов на территории России.
Ноутбук
Вчера, 15:10
Разработчик оценил запрет закупки иностранных систем хранения данных
При этом Елизаров отметил, что в количественном выражении, системы хранения данных для госсектора — это не очень большой процент рынка. "Госструктуры редко содержат собственные ЦОДы и закупают оборудование для себя. Чаще они покупают мощности по сервисной модели в облаках. Данное распоряжение не регулирует закупку услуг, так что сервис-провайдеры вправе предоставлять оборудование любых вендоров", - сказал эксперт.
Он не исключил, что госструктуры могут понести допзатраты, если сейчас они используют зарубежные СХД и их придется менять на российские. Также остаётся открытым вопрос с обучением специалистов, отметил он. "С другой стороны, это может привести к тому, что такие предприятия будут больше переходить в облачные инфраструктуры, которые предоставляет, например, "Ростелеком". И это станет дополнительным триггером для роста рынка российских облачных услуг", - заключил эксперт.
Здание правительства РФ
Вчера, 12:29
Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
1602005
Обсудить 1
Правительство РФРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Смартфон
Назван самый покупаемый в России смартфон
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока — 2"
Ноутбук
Разработчик оценил запрет закупки иностранных систем хранения данных
Здание правительства РФ
Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
Трансформаторы подстанции
Минэнерго внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Сотрудник ФСБ России
В Якутии завели дело против лидера киргизской диаспоры
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В российском МИД прокомментировали планы США по кибератакам
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Американская благотворительница Сюзан Кармел Лерман
Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область привлечет 74,5 миллиарда рублей на инвестпроекты
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Дамаск заключил контракты с двумя российскими нефтекомпаниями
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния