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Горбачев после болезни приехал в свой фонд проводить 2019-й год
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РИА Новости

Горбачев после болезни приехал в свой фонд проводить 2019-й год

17:02 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев после болезни приехал в основанный им Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований, чтобы встретиться с друзьями и сотрудниками и проводить уходящий 2019-й год.
Неделю назад ряд СМИ сообщил, что бывший советский лидер попал в больницу с воспалением легких. Позже в этот день Горбачев по телефону подтвердил РИА Новости, что пока находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких, а также уточнил, что врачи обещают вскоре его выписать.
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"Я рад, что сегодня приехал в фонд поздравить сотрудников. Пришли также мои друзья - писатель Александр Гельман, режиссер-документалист Виталий Манский, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Гринберг, профессор МГУ Виктор Кувалдин и другие люди, которых я хорошо знаю. Мы отпраздновали наступающий Новый год, подвели итоги и обсудили планы на будущее", - рассказал Горбачев РИА Новости в четверг.
Он упомянул, что уже начал получать новогодние поздравления. "Сегодня я получил очень хорошее письмо от Хорста Тельчика, который был помощником канцлера ФРГ Гельмута Коля", - уточнил политик.
Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко со своей стороны отметил, что сейчас Горбачев чувствует себя неплохо, а Новый год будет встречать дома.
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Горбачев-фондМихаил ГорбачевРоссияОбщество
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