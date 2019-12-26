Горбачев после болезни приехал в свой фонд проводить 2019-й год

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Экс-президент СССР Экс-президент СССР Михаил Горбачев после болезни приехал в основанный им Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований, чтобы встретиться с друзьями и сотрудниками и проводить уходящий 2019-й год.

Неделю назад ряд СМИ сообщил, что бывший советский лидер попал в больницу с воспалением легких. Позже в этот день Горбачев по телефону подтвердил РИА Новости, что пока находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких, а также уточнил, что врачи обещают вскоре его выписать.

"Я рад, что сегодня приехал в фонд поздравить сотрудников. Пришли также мои друзья - писатель Александр Гельман, режиссер-документалист Виталий Манский, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Гринберг, профессор МГУ Виктор Кувалдин и другие люди, которых я хорошо знаю. Мы отпраздновали наступающий Новый год, подвели итоги и обсудили планы на будущее", - рассказал Горбачев РИА Новости в четверг.

Он упомянул, что уже начал получать новогодние поздравления. "Сегодня я получил очень хорошее письмо от Хорста Тельчика, который был помощником канцлера ФРГ Гельмута Коля", - уточнил политик.