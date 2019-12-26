Назван самый покупаемый в России смартфон

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, каким смартфонам россияне отдавали предпочтение в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360".
Чаще всего покупатели интересовались гаджетами за 10-20 тысяч рублей и флагманскими моделями дороже 50 тысяч. Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Россияне предпочитают модели с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов. Кроме того, у покупателей выросли требования к встроенным камерам — теперь спросом пользуется оптика с матрицей от 16 мегапикселей. Также 90 процентов россиян отдали предпочтение смартфонам с двумя SIM-картами и 93 процента — поддерживающим стандарт связи 4G. Большинство покупателей приобрели безрамочные гаджеты.
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