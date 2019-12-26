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Назван самый покупаемый в России смартфон
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РИА Новости

Назван самый покупаемый в России смартфон

16:56 26.12.2019 (обновлено: 18:48 26.12.2019)
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© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, каким смартфонам россияне отдавали предпочтение в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360".
Чаще всего покупатели интересовались гаджетами за 10-20 тысяч рублей и флагманскими моделями дороже 50 тысяч. Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Восемь из десяти проданных смартфонов были произведены Samsung, Apple, Huawei, Honor или Xiaomi. В "М.Видео" это объяснили тем, что покупатели хорошо знакомы с этими компаниями.
Россияне предпочитают модели с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов. Кроме того, у покупателей выросли требования к встроенным камерам — теперь спросом пользуется оптика с матрицей от 16 мегапикселей. Также 90 процентов россиян отдали предпочтение смартфонам с двумя SIM-картами и 93 процента — поддерживающим стандарт связи 4G. Большинство покупателей приобрели безрамочные гаджеты.
Смартфон
24 декабря, 22:16
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
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SamsungXiaomi IncHuawei TechnologiesAppleРоссияТехнологииЭкономика
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