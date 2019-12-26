Назван самый покупаемый в России смартфон

Чаще всего покупатели интересовались гаджетами за 10-20 тысяч рублей и флагманскими моделями дороже 50 тысяч. Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.