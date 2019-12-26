Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T16:52+0300
https://ria.ru/20191226/1562896374.html
В ЕР согласовали назначение главы исполкома московского отделения
https://cdn23.img.ria.ru/images/156150/66/1561506639_0:322:2896:1951_1036x0_80_0_0_f5dabcde6bf304d2d1793e134a671fae.jpg
РИА Новости

В ЕР согласовали назначение главы исполкома московского отделения

16:52 26.12.2019
227
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкXIX съезд партии "Единая Россия"
XIX съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
XIX съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" согласовал назначение нового главы исполкома московского отделения партии, им стал Максим Руднев, который до сегодняшнего дня был замруководителя центрального исполкома ЕР, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководителем исполкома отделения ЕР в Москве был Олег Смолкин, в ноябре он объявил об уходе с должности.
Как сообщается на сайте РИА Новости, Руднев с 2006 года был активистом "Молодой Гвардии Единой России", а с 2012 по 2014 год - председателем координационного совета движения. В 2014-2016 годах года он занимал должность главы центрального исполкома ЕР, с 2017 года находился на должности заместителя руководителя центрального исполкома.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 16:47
ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту
200005
Обсудить 0
Максим Руднев (политик)Единая РоссияМоскваПолитика
Рекомендуем
Екатерина Мцитуридзе
Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы "Роскино"
Единая Россия
ЕР решила создать должность помощников председателя партии
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Корреспондента "Новой газеты" отпустили после допроса
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Глава Тверской области – за снижение ставки НДС для крупных звероводов
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
ВЦИОМ выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовщины предложил помочь фермерам отправлять товар в торгсети
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев освободил от должности торгпреда России в Индии Тарасюка
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния