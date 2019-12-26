В ЕР согласовали назначение главы исполкома московского отделения

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" согласовал назначение нового главы исполкома московского отделения партии, им стал Максим Руднев, который до сегодняшнего дня был замруководителя центрального исполкома ЕР, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководителем исполкома отделения ЕР в Москве был Олег Смолкин, в ноябре он объявил об уходе с должности.
Как сообщается на сайте РИА Новости, Руднев с 2006 года был активистом "Молодой Гвардии Единой России", а с 2012 по 2014 год - председателем координационного совета движения. В 2014-2016 годах года он занимал должность главы центрального исполкома ЕР, с 2017 года находился на должности заместителя руководителя центрального исполкома.