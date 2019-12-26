В ЕР согласовали назначение главы исполкома московского отделения

Ранее руководителем исполкома отделения ЕР в Москве был Олег Смолкин, в ноябре он объявил об уходе с должности.

Как сообщается на сайте РИА Новости, Руднев с 2006 года был активистом "Молодой Гвардии Единой России", а с 2012 по 2014 год - председателем координационного совета движения. В 2014-2016 годах года он занимал должность главы центрального исполкома ЕР, с 2017 года находился на должности заместителя руководителя центрального исполкома.