МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии

"В последнее время на морских границах Греции и Италии участились случаи задержания российских моряков, которые работают по контрактам на иностранных судах. Россиянам предъявляются обвинения, в частности, в перевозке нелегальных мигрантов. Как правило, речь идет о такого рода нелегальных услугах, которые предоставляются с территории Турции, балканских государств, североафриканских стран. В частности сейчас под арестом в Греции находятся 24 человека, а в Италии - 23", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.