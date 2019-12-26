МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии

"В последнее время на морских границах Греции и Италии участились случаи задержания российских моряков, которые работают по контрактам на иностранных судах. Россиянам предъявляются обвинения, в частности, в перевозке нелегальных мигрантов. Как правило, речь идет о такого рода нелегальных услугах, которые предоставляются с территории Турции, балканских государств, североафриканских стран. В частности сейчас под арестом в Греции находятся 24 человека, а в Италии - 23", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
6 декабря, 10:06Сказано в эфиреМнение о ситуации с арестом судна РФ: власти Сингапура ищут выгодуВ Сингапуре арестовано российское судно "Севастополь", находящееся под американскими санкциями. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев, сингапурские власти хотят извлечь из этой ситуации выгоду.
Она отметила, что некоторые из моряков уже были осуждены, им были вынесены соответствующие приговоры, большинство же ожидает окончательного решения судебных органов.
"Сами россияне утверждают, что они были вовлечены в эту деятельность обманным путем, в частности, через соцсети, в личных контактах. Как бы работодатели, а потом оказывается - вербовщики, предлагали высоко оплачиваемую легальную работу на судах, которые осуществляют круизную деятельность, и только оказавшись на месте граждане понимали, что речь идет совсем о другом", - добавила Захарова.