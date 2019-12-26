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МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии
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РИА Новости

МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии

16:49 26.12.2019 (обновлено: 17:16 26.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На морских границах Греции и Италии участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, в Греции под арестом находятся 24 россиянина, в Италии - 23, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В последнее время на морских границах Греции и Италии участились случаи задержания российских моряков, которые работают по контрактам на иностранных судах. Россиянам предъявляются обвинения, в частности, в перевозке нелегальных мигрантов. Как правило, речь идет о такого рода нелегальных услугах, которые предоставляются с территории Турции, балканских государств, североафриканских стран. В частности сейчас под арестом в Греции находятся 24 человека, а в Италии - 23", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что некоторые из моряков уже были осуждены, им были вынесены соответствующие приговоры, большинство же ожидает окончательного решения судебных органов.
"Сами россияне утверждают, что они были вовлечены в эту деятельность обманным путем, в частности, через соцсети, в личных контактах. Как бы работодатели, а потом оказывается - вербовщики, предлагали высоко оплачиваемую легальную работу на судах, которые осуществляют круизную деятельность, и только оказавшись на месте граждане понимали, что речь идет совсем о другом", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваМИД РФГрецияИталияВ мире
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