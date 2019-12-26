В Саратовской области ДТП с быком спровоцировало четыре аварии

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль в четверг на трассе в Саратовской области сбил насмерть быка, после чего за время ожидания госавтоинспекторов в этом месте произошло еще четыре ДТП с участием пяти автомобилей, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
По словам собеседницы агентства, около 7.15 (6.15 мск) на 372-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном в Советском районе Саратовской области произошло несколько ДТП, в результате которых пострадал один человек и погибло животное - бык.
"По предварительной информации, сначала Hyundai Creta сбил быка, автомобиль остановился и ожидал сотрудников ГИБДД. Далее "Газель", чтобы избежать наезда на препятствие, начинает маневрировать и опрокидывается в кювет. Далее автомашина Lanos врезается в Hyundai Creta. Далее ВАЗ-2104 сталкивается с Lanos. Через некоторое время участники ДТП вышли из машин, в том числе водитель ВАЗ-2104, которого на проезжей части сбивает автомобиль Mitsubishi Outlander", — рассказала она.
Представитель ведомства отметила, что пострадавший мужчина с травмами госпитализирован.
ГИБДД по факту череды аварий проводит проверку.