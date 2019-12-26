В Саратовской области ДТП с быком спровоцировало четыре аварии

"По предварительной информации, сначала Hyundai Creta сбил быка, автомобиль остановился и ожидал сотрудников ГИБДД. Далее "Газель", чтобы избежать наезда на препятствие, начинает маневрировать и опрокидывается в кювет. Далее автомашина Lanos врезается в Hyundai Creta. Далее ВАЗ-2104 сталкивается с Lanos. Через некоторое время участники ДТП вышли из машин, в том числе водитель ВАЗ-2104, которого на проезжей части сбивает автомобиль Mitsubishi Outlander", — рассказала она.