В Якутии завели дело против лидера киргизской диаспоры

Ранее сообщалось, что 3 декабря сотрудники УФСБ задержали в Якутске одного из представителей национальной диаспоры, связанного с организацией канала незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона на территорию республики.

"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии Б. и гражданки России Т. по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемые за вознаграждение искали иммигрантов, у которых была необходимость в постановке на миграционный учет, подбирали людей, которые соглашались выступить принимающей стороной, далее составляли документы о прибытии иностранца с недостоверными сведениями. Полученные от указанной деятельности деньги распределялись между членами группы по договоренности.