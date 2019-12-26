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В Якутии завели дело против лидера киргизской диаспоры
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РИА Новости

В Якутии завели дело против лидера киргизской диаспоры

16:43 26.12.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении лидера киргизской диаспоры в Якутии и гражданки РФ за организацию незаконной миграции в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что 3 декабря сотрудники УФСБ задержали в Якутске одного из представителей национальной диаспоры, связанного с организацией канала незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона на территорию республики.
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В четверг силовики сообщили о возбуждении уголовного дела.
"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии Б. и гражданки России Т. по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что подозреваемые за вознаграждение искали иммигрантов, у которых была необходимость в постановке на миграционный учет, подбирали людей, которые соглашались выступить принимающей стороной, далее составляли документы о прибытии иностранца с недостоверными сведениями. Полученные от указанной деятельности деньги распределялись между членами группы по договоренности.
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ФСБ РФРоссияЯкутияКиргизияПроисшествия
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