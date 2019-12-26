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В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России
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РИА Новости

В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России

16:41 26.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их результатом стало не только ухудшение атмосферы отношений России и ЕС, которым в нынешнем году исполнилось 30 лет, но и осложнение деятельности есовских экономических операторов на российском рынке. Потери Европейского союза от санкционного противостояния уже исчисляются сотнями миллиардов евро", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва по-прежнему рассчитывает, что в ЕС есть здравомыслящие политики и "их здравомыслие может отражаться хотя бы в том, что они могут купить калькулятор и посчитать".
"Они также, наверное, способны задуматься над тем, чтобы привести линию на российском направлении в соответствие с долгосрочными интересами, интересами собственных стран и народов. Как представляется, это бы отвечало поставленной новым руководством ЕС задаче реализации "более стратегического курса в международных делах", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 16:18
В МИД прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюза
Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Владимир Джабаров
19 декабря, 18:12
В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
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