В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Потери Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Их результатом стало не только ухудшение атмосферы отношений России и ЕС, которым в нынешнем году исполнилось 30 лет, но и осложнение деятельности есовских экономических операторов на российском рынке. Потери Европейского союза от санкционного противостояния уже исчисляются сотнями миллиардов евро", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва по-прежнему рассчитывает, что в ЕС есть здравомыслящие политики и "их здравомыслие может отражаться хотя бы в том, что они могут купить калькулятор и посчитать".

"Они также, наверное, способны задуматься над тем, чтобы привести линию на российском направлении в соответствие с долгосрочными интересами, интересами собственных стран и народов. Как представляется, это бы отвечало поставленной новым руководством ЕС задаче реализации "более стратегического курса в международных делах", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".