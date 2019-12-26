Генерала Гареева похоронят на военном мемориальном кладбище

КАЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Легендарный военачальник генерал армии Махмут Гареев, скончавшийся на 97-м году жизни, будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище, сообщает полномочное представительство Татарстана в РФ.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.
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"Генерала армии, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук Махмута Ахметовича Гареева похоронят 27 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище. Прощание и похороны состоятся завтра", - говорится в сообщении.
По информации полпредства, в 8.00 в Московской соборной мечети прочтут джаназа намаз (погребальную молитву), в 10.00 состоится прощание на Федеральном военном мемориальном кладбище.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.