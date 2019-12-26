Генерала Гареева похоронят на военном мемориальном кладбище

По информации полпредства, в 8.00 в Московской соборной мечети прочтут джаназа намаз (погребальную молитву), в 10.00 состоится прощание на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.