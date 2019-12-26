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https://ria.ru/20191226/1562895075.html
Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным
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РИА Новости

Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным

16:35 26.12.2019 (обновлено: 18:02 26.12.2019)
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© Фото : из личного архива Сюзан Кармел ЛерманАмериканская благотворительница Сюзан Кармел Лерман
Американская благотворительница Сюзан Кармел Лерман
© Фото : из личного архива Сюзан Кармел Лерман
Американская благотворительница Сюзан Кармел Лерман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент России Владимир Путин — внимательный и гостеприимный лидер, а именно внимательность друг к другу и есть залог открытости для диалога между Россией и США, заявила основатель Института российской культуры и истории имени Кармела в Американском университете Сюзан Кармел для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Для меня было честью встретиться с президентом Путиным, когда он наградил меня орденом Дружбы Российской Федерации в Кремле. Президент Путин был очень приятным и внимательным — даже проводил меня до ступеней сцены после получения мной награды. Я была очень впечатлена его речью и тем, что он нашел время, чтобы выслушать все выступления и лично поздравить всех нас. Он был очень гостеприимным, и этот невероятный опыт я буду всегда беречь в своей памяти", — рассказала она РИА Новости.
Известный американский меценат Сюзан Кармел не один год посвятила улучшению российско-американских отношений посредством культурного обмена и взаимодействия. Она является лауреатом Памятной награды Координационного совета организаций российских соотечественников в США 2015 года в категории "Меценат года". На базе Американского университета в Вашингтоне она открыла Институт российской культуры и истории имени Кармела — учебное заведение, целью которого является продвижение на постоянной основе программ по русской культуре. Благодаря этой инициативе тысячи американских студентов познакомились c российскими фильмами и другими произведениями и продолжают изучать культуру России.
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"Я твердо верю, что лучший способ улучшить взаимопонимание между людьми разных наций — это сосредоточиться на культуре и истории (как на общем, так и на различиях). Культурный обмен формирует творческие мосты взаимного сотрудничества и уважения, необходимые людям из разных уголков планеты для обмена знаниями, совместной работы и выработки концепций и решений, которые могут принести пользу всему миру. Посредством культурного взаимодействия и сохранения открытости мы противостоим любой попытке закрыть двери для диалога", — подытожила она.
Владимир Путин был назначен председателем правительства Российской Федерации в августе 1999 года. Исполняющим обязанности президента он стал 31 декабря 1999 года по решению первого президента России Бориса Ельцина в связи с его уходом в досрочную отставку. Впервые Путин был избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года, переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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