Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент России Президент России Владимир Путин — внимательный и гостеприимный лидер, а именно внимательность друг к другу и есть залог открытости для диалога между Россией и США , заявила основатель Института российской культуры и истории имени Кармела в Американском университете Сюзан Кармел для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Для меня было честью встретиться с президентом Путиным, когда он наградил меня орденом Дружбы Российской Федерации в Кремле. Президент Путин был очень приятным и внимательным — даже проводил меня до ступеней сцены после получения мной награды. Я была очень впечатлена его речью и тем, что он нашел время, чтобы выслушать все выступления и лично поздравить всех нас. Он был очень гостеприимным, и этот невероятный опыт я буду всегда беречь в своей памяти", — рассказала она РИА Новости.

Известный американский меценат Сюзан Кармел не один год посвятила улучшению российско-американских отношений посредством культурного обмена и взаимодействия. Она является лауреатом Памятной награды Координационного совета организаций российских соотечественников в США 2015 года в категории "Меценат года". На базе Американского университета в Вашингтоне она открыла Институт российской культуры и истории имени Кармела — учебное заведение, целью которого является продвижение на постоянной основе программ по русской культуре. Благодаря этой инициативе тысячи американских студентов познакомились c российскими фильмами и другими произведениями и продолжают изучать культуру России.

"Я твердо верю, что лучший способ улучшить взаимопонимание между людьми разных наций — это сосредоточиться на культуре и истории (как на общем, так и на различиях). Культурный обмен формирует творческие мосты взаимного сотрудничества и уважения, необходимые людям из разных уголков планеты для обмена знаниями, совместной работы и выработки концепций и решений, которые могут принести пользу всему миру. Посредством культурного взаимодействия и сохранения открытости мы противостоим любой попытке закрыть двери для диалога", — подытожила она.