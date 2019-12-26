МГТС договорилась с Росгвардией об охране своих кабельных сооружений

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, крупнейший оператор фиксированной связи в столице) заключила с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Москве договор на оказание услуг по централизованной охране линейно-кабельных сооружений связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТС.
Там уточнили, что в рамках сотрудничества на охрану инженерных сооружений связи МГТС ежедневно заступает порядка 400 нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии.
"Цель этого партнерства – обеспечить бесперебойную устойчивую связь абонентам МГТС и исключить несанкционированное проникновение в телефонную канализацию компании, зачастую влекущее повреждение линий связи", — пояснили в МГТС.
"Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. В данных условиях обеспечение устойчивости связи является приоритетной задачей компании", — добавили в пресс-службе МГТС.
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