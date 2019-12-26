МГТС договорилась с Росгвардией об охране своих кабельных сооружений

Там уточнили, что в рамках сотрудничества на охрану инженерных сооружений связи МГТС ежедневно заступает порядка 400 нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии.

"Цель этого партнерства – обеспечить бесперебойную устойчивую связь абонентам МГТС и исключить несанкционированное проникновение в телефонную канализацию компании, зачастую влекущее повреждение линий связи", — пояснили в МГТС.

"Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. В данных условиях обеспечение устойчивости связи является приоритетной задачей компании", — добавили в пресс-службе МГТС.