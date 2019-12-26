Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата

Приходам в Африке придадут ставропигиальный статус.

Кроме того, Синод изменил статус прихода РПЦ в Каире.

"Представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире", — говорится в документе.

Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах.

В заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".

Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые упомянул имя ее главы Епифания Думенко . Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.

"Новая церковь" на Украине

"Новая церковь" Украины — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.

Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года.