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Религия и мировоззрение
2019-12-26T18:10+0300
https://ria.ru/20191226/1562894933.html
Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата
https://cdn22.img.ria.ru/images/152555/03/1525550335_0:348:2864:1959_1036x0_80_0_0_9ea261c637b05076506288d3909b5e21.jpg
РИА Новости

Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата

16:34 26.12.2019 (обновлено: 18:10 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви, выведут из юрисдикции Александрийского патриархата, сказано в постановлении Священного синода РПЦ.
Такое решение принято после признания Александрийским патриархом Феодором украинских раскольников.
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Вчера, 12:12Религия и мировоззрение
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Приходам в Африке придадут ставропигиальный статус.
Кроме того, Синод изменил статус прихода РПЦ в Каире.
"Представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире", — говорится в документе.
Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах.
В заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".
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Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые упомянул имя ее главы Епифания Думенко. Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.

"Новая церковь" на Украине

"Новая церковь" Украины — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.
Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года.
Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" — "митрополит" Епифаний Думенко. Шестого января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" — церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире. Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея.
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Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Священный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАфрикарелигияВ мире
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