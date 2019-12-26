Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви, выведут из юрисдикции Александрийского патриархата, сказано в постановлении Священного синода РПЦ.
Такое решение принято после признания Александрийским патриархом Феодором украинских раскольников.
Приходам в Африке придадут ставропигиальный статус.
Кроме того, Синод изменил статус прихода РПЦ в Каире.
"Представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире", — говорится в документе.
Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах.
В заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".
Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые упомянул имя ее главы Епифания Думенко. Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.
"Новая церковь" на Украине
"Новая церковь" Украины — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.
Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года.
Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" — "митрополит" Епифаний Думенко. Шестого января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" — церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире. Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея.