В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. В Кузбассе возбудили уголовное дело против женщины, оставившей на обочине дороги трехмесячную дочь, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Заявление об исчезновении в Кемерово 36-летней женщины с ребенком поступило 24 декабря. Следователи возбудили дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии".

В ходе расследования выяснилось, что женщина с дочерью уехала из дома на машине. Через несколько часов ее остановили полицейские на трассе Кемерово — Томск, но девочки в машине не оказалось.

"Мать ребенка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния", — говорится в сообщении СК.

Ребенка ищут следователи, полицейские и волонтеры, они осматривают маршрут женщины от ее дома до места задержания.

Проводятся опросы возможных очевидцев, следствие устанавливает водителей с видеорегистраторами, которые могли ехать по трассе в обозначенное время.

Следователи осмотрели квартиру и допросили отца пропавшей девочки.