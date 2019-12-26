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2019-12-26T17:52+0300
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В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз
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РИА Новости

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

16:32 26.12.2019 (обновлено: 17:52 26.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. В Кузбассе возбудили уголовное дело против женщины, оставившей на обочине дороги трехмесячную дочь, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Заявление об исчезновении в Кемерово 36-летней женщины с ребенком поступило 24 декабря. Следователи возбудили дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии".
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В ходе расследования выяснилось, что женщина с дочерью уехала из дома на машине. Через несколько часов ее остановили полицейские на трассе Кемерово — Томск, но девочки в машине не оказалось.
"Мать ребенка задержана. Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния", — говорится в сообщении СК.
Ребенка ищут следователи, полицейские и волонтеры, они осматривают маршрут женщины от ее дома до места задержания.
Проводятся опросы возможных очевидцев, следствие устанавливает водителей с видеорегистраторами, которые могли ехать по трассе в обозначенное время.
Следователи осмотрели квартиру и допросили отца пропавшей девочки.
Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления.
Бутылочка с соской для новорожденного
24 декабря, 13:05
В Мытищах в подъезде дома нашли новорожденную девочку
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ТомскКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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