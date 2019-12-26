СК опубликовал видео с места покушения на воронежского чиновника

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места покушения на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
На кадрах видно, как сотрудники полиции и СК осматривают поврежденный взрывом автомобиль чиновника.
Машина взорвалась в четверг около девяти утра, в момент случившегося Фролов находился в автомобиле один.
Его госпитализировали в местную больницу с ранениями.
По факту происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство.
Позднее источник РИА Новости в экстренных службах региона рассказал, что чиновника прооперировали в районной больнице и перевезли в областную клиническую. Там агентству сообщили, что пострадавший находится в реанимации.
По данным источника "Вести Воронеж", мужчина получил осколочные ранения ног.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.