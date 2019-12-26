СК опубликовал видео с места покушения на воронежского чиновника

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видео с места покушения на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова

На кадрах видно, как сотрудники полиции и СК осматривают поврежденный взрывом автомобиль чиновника.

Машина взорвалась в четверг около девяти утра, в момент случившегося Фролов находился в автомобиле один.

Его госпитализировали в местную больницу с ранениями.

По факту происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство.

Позднее источник РИА Новости в экстренных службах региона рассказал, что чиновника прооперировали в районной больнице и перевезли в областную клиническую. Там агентству сообщили, что пострадавший находится в реанимации.

По данным источника " Вести Воронеж ", мужчина получил осколочные ранения ног.