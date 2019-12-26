Знаменитости поздравили Михаила Боярского с 70-летием

"Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет! Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный! Но только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Я его люблю за то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом. За то, что дом — это его крепость и многое-многое другое".

Елизавета Боярская актриса актриса