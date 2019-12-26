Знаменитости поздравили Михаила Боярского с 70-летием

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Сегодня 70 лет исполнилось российскому актеру и певцу Михаилу Боярскому. Зрители полюбили его за роли в таких фильмах, как "Д’Артаньян и три мушкетра", "Собака на сене", "Гардемарины, вперед!", а также за исполнение хитов "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная" и многое другое.
О том, как народного артиста России поздравили в инстаграме знаменитости, — в материале РИА Новости.
Елизавета Боярская
"Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет! Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный! Но только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Я его люблю за то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом. За то, что дом — это его крепость и многое-многое другое".
Игорь Николаев
"Михаил Сергеевич, дорогой, за эту долгую жизнь мы успели с тобой и погастролировать вместе, и даже спеть дуэтом! Я обожаю, как по-д’артаньяновски ты поешь "Выпьем за любовь". Спасибо за "Собаку на сене", за "Три мушкетера", и, как написал Витя Резников (а ты прекрасно спел), "спасибо за сына и за дочь" — Сережу и Лизу!"
Артур Пирожков
"С Юбилеем! 70! Здоровья вам крепкого, мой любимый Д’Артаньян!"
Светлана Дружинина
"Сегодня 70 лет нашему любимому Мишечке Боярскому! Поздравляем! Любим! Спасибо за все: за нашу дружбу, за верность делу! Будем жить долго и счастливо! Виват!"
Эдгард Запашный
"Михаил Сергеевич, С днем рождения! Спасибо вам за творчество, за талантливых детей, за любовь к Родине, за уважение к цирку, спасибо вам большое за все!"
Эвелина Бледанс
"С юбилем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только. Мне вот посчастливилось. И даже без шляпы".
Валерий Сюткин
"С Днем Рождения, Миша!"