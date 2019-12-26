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Культура
2019-12-26T20:05+0300
https://ria.ru/20191226/1562892855.html
Знаменитости поздравили Михаила Боярского с 70-летием
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РИА Новости

Знаменитости поздравили Михаила Боярского с 70-летием

20:05 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Сегодня 70 лет исполнилось российскому актеру и певцу Михаилу Боярскому. Зрители полюбили его за роли в таких фильмах, как "Д’Артаньян и три мушкетра", "Собака на сене", "Гардемарины, вперед!", а также за исполнение хитов "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная" и многое другое.
О том, как народного артиста России поздравили в инстаграме знаменитости, — в материале РИА Новости.

Елизавета Боярская

"Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет! Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный! Но только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Я его люблю за то, что он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом. За то, что дом — это его крепость и многое-многое другое".
Елизавета Боярская
актриса

Игорь Николаев

"Михаил Сергеевич, дорогой, за эту долгую жизнь мы успели с тобой и погастролировать вместе, и даже спеть дуэтом! Я обожаю, как по-д’артаньяновски ты поешь "Выпьем за любовь". Спасибо за "Собаку на сене", за "Три мушкетера", и, как написал Витя Резников (а ты прекрасно спел), "спасибо за сына и за дочь" — Сережу и Лизу!"
Игорь Николаев
композитор, певец

Артур Пирожков

"С Юбилеем! 70! Здоровья вам крепкого, мой любимый Д’Артаньян!"
Артур Пирожков
шоумен

Светлана Дружинина

"Сегодня 70 лет нашему любимому Мишечке Боярскому! Поздравляем! Любим! Спасибо за все: за нашу дружбу, за верность делу! Будем жить долго и счастливо! Виват!"
Светлана Дружинина
режиссер

Эдгард Запашный

"Михаил Сергеевич, С днем рождения! Спасибо вам за творчество, за талантливых детей, за любовь к Родине, за уважение к цирку, спасибо вам большое за все!"
Эдгард Запашный
Директор Большого Московского цирка, дрессировщик

Эвелина Бледанс

"С юбилем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только. Мне вот посчастливилось. И даже без шляпы".
Эвелина Бледанс
актриса, телеведущая

Валерий Сюткин

"С Днем Рождения, Миша!"
Валерий Сюткин
певец
3600102
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