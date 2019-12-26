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Армения планирует закупить в 2020 году оружие у российской ORSIS
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РИА Новости

Армения планирует закупить в 2020 году оружие у российской ORSIS

16:22 26.12.2019
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Ереван планирует закупить в будущем году определенное количество оружия у российской компании ORSIS ("Промтехнология"), заявил в четверг журналистам начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.
Ранее официальный представитель российской компании заявил РИА Новости, что в предприятии видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении.
"Мы, согласно плану, представляем список и количество необходимых нам видов вооружений, а соответствующие органы проводят тендер и закупку. Могу сказать, что в следующем году также запланирована закупка определенного оружия у ORSIS", - сказал Давтян.
Он также прокомментировал заявление представителя российского предприятия о том, что "до компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства". "В вооруженных силах никаких проблем с присвоением нет. Все поступившее по плану вооружение учтено и находится на месте. Если есть вопросы, связанные с решением каких-то проблем за счет личных средств или подарков, я не в курсе, так как они не прошли через Генштаб", - сказал Давтян.
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ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.
Представитель компании заявил ранее РИА Новости, что исключение из черного списка поставщиков – позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество с Арменией. По его словам, в компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание и до сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече.
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