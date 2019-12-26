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Религия и мировоззрение
2019-12-26T19:36+0300
https://ria.ru/20191226/1562892404.html
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха в диптихах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/40/1560734022_0:275:3076:2005_1036x0_80_0_0_2385b9158f537346d307959d6c30cfba.jpg
РИА Новости

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха в диптихах

16:19 26.12.2019 (обновлено: 19:36 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский Феодор II
Патриарх Александрийский Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Александрийский Феодор II. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Русская православная церковь прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах, говорится в постановлении Синода.
При этом церковное общение с архиереями Александрийской церкви, которые не признали "новую церковь" Украины, прерывать не будут.
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"Плачем и молимся": чего ждут на Александрийском подворье в Москве
Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".
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Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.
Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые помянул имя ее главы Епифания Думенко. Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.
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8 ноября, 11:50Религия и мировоззрение
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"Новая церковь" на Украине

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе Петра Порошенко, который в то время был президентом страны, и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.
В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.
В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории православия. РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию Думенко поздравительное послание. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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96120204
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Религия и мировоззрениерелигияФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)ОбществоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВ мире
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