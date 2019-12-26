РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха в диптихах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Русская православная церковь прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах, говорится в постановлении Синода.

При этом церковное общение с архиереями Александрийской церкви, которые не признали "новую церковь" Украины, прерывать не будут.

Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".

Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.

Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые помянул имя ее главы Епифания Думенко . Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.

"Новая церковь" на Украине

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе Петра Порошенко, который в то время был президентом страны, и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.

В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.

В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории православия. РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.