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В МИД прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюза
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РИА Новости

В МИД прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюза

16:18 26.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва разочарована новым продлением антироссийских санкций Евросоюза, Брюссель упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы разочарованы политикой ЕС в части продления секторальных ограничительных мер, санкций против нашей страны. Именно в таком ключе мы рассматриваем решение Совета ЕС от 19 декабря текущего года. Европейский Союз, к сожалению, вновь упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Владимир Джабаров
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По ее словам, сегодня более чем очевидно, что инструментарий односторонних санкций не работает.
Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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