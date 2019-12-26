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Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео
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РИА Новости

Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео

16:19 26.12.2019 (обновлено: 17:27 26.12.2019)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Индии кобра набросилась на мужчину, который попытался ее поцеловать. Соответствующее видео разместил портал Newsflare.
Жители города Бхадравати заметили змею и обратились за помощью к змеелову-любителю. Мужчина по имени Сону быстро поймал кобру, после чего решил поиграть с ней на глазах у толпы.
Индиец хотел в шутку поцеловать змею и стал медленно наклоняться к ней. Кобра застыла в одном положении, однако, когда он приблизился к ее пасти, резко бросилась на змеелова и укусила его за губу. Мужчину пришлось госпитализировать.
Как рассказал один из очевидцев, Кришна Кумар, Сону хотел повторить один из популярных в интернете трюков.
"Но вместо того, чтобы поцеловать кобру сзади, он по глупости поцеловал ее спереди и поплатился за это", — отметил Кумар.
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