Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео

Жители города Бхадравати заметили змею и обратились за помощью к змеелову-любителю. Мужчина по имени Сону быстро поймал кобру, после чего решил поиграть с ней на глазах у толпы.
Индиец хотел в шутку поцеловать змею и стал медленно наклоняться к ней. Кобра застыла в одном положении, однако, когда он приблизился к ее пасти, резко бросилась на змеелова и укусила его за губу. Мужчину пришлось госпитализировать.
Как рассказал один из очевидцев, Кришна Кумар, Сону хотел повторить один из популярных в интернете трюков.
"Но вместо того, чтобы поцеловать кобру сзади, он по глупости поцеловал ее спереди и поплатился за это", — отметил Кумар.
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