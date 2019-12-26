Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Индии кобра набросилась на мужчину, который попытался ее поцеловать. Соответствующее видео разместил портал Newsflare

Жители города Бхадравати заметили змею и обратились за помощью к змеелову-любителю. Мужчина по имени Сону быстро поймал кобру, после чего решил поиграть с ней на глазах у толпы.

Индиец хотел в шутку поцеловать змею и стал медленно наклоняться к ней. Кобра застыла в одном положении, однако, когда он приблизился к ее пасти, резко бросилась на змеелова и укусила его за губу. Мужчину пришлось госпитализировать.

Как рассказал один из очевидцев, Кришна Кумар, Сону хотел повторить один из популярных в интернете трюков.