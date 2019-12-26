МЭР предложило разрешить перевозки детей автобусами старше десяти лет

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития разработало проект постановления правительства РФ об изменениях правил автобусной перевозки групп детей с тем, чтобы не ограничивать 10 годами период использования транспортных средств категории М3 в том случае, если они соответствуют всем остальным параметрам безопасности. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с действующей редакцией постановления, "для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен ... к участию в дорожном движении и оснащен ... тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности, а также с года выпуска которого прошло не более 10 лет". Данные требования должны вступить в законную силу с 30 июня 2020 года.
"Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении автобусов категории М3, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденным решением комиссии Таможенного союза", - говорится в проекте постановления.
Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, ограничение по 10-летнему периоду использования автобусов приведет к прекращению деятельности ряда перевозчиков в сфере детского туризма. "При этом использование автобусов, с года выпуска которых прошло менее 10 лет, не может гарантировать более высокий уровень безопасности перевозки. Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является техническое состояние и соответствие его конструкции требованиям безопасности", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы документа указывают на то, что норма по ограничению возраста автобусов категории М3 является избыточной и способствует возникновению необоснованных расходов предпринимателей и может привести к росту аварийности и ухудшению безопасности детских перевозок, поскольку владельцы автобусов перед наступлением "предельного" срока эксплуатации перестанут обслуживать и ремонтировать свои автобусы.
"С учетом изложенного, проект постановления предусматривает исключение ограничения по 10-летнему периоду использованию автобусов для автобуса категории М3. При этом такой автобус при осуществлении организованной перевозки группы детей также должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, (должен быть – ред.) допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности", - говорится в пояснительной записке.
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