МЭР предложило разрешить перевозки детей автобусами старше десяти лет

"С учетом изложенного, проект постановления предусматривает исключение ограничения по 10-летнему периоду использованию автобусов для автобуса категории М3. При этом такой автобус при осуществлении организованной перевозки группы детей также должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, (должен быть – ред.) допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности", - говорится в пояснительной записке.