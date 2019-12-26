В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"

"В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве. Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец", - говорится в сообщении.