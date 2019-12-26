В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой прошли из-за уголовного дела против руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т.", сообщает СК РФ.
Ранее "Новая газета" сообщила, что в московской квартире корреспондента издания Юлии Мартовалиевой (Полухиной) прошли обыски. По данны издания, обыски связаны с публикациями журналистки о "действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды".
По данным СМИ, региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества" ("Е.Н.О.Т. корп.") является военизированным объединением.
Согласно сообщению СК РФ, краснодарские следователи расследуют дело против руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." по статьям "кража", "разбой", "организация преступного сообщества" и "бандитизм". Отмечается, что следствие получило данные, что по месту жительства Мартовалиевой могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность данных лиц.
"В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве. Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена.