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2019-12-26T16:45+0300
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В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"
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РИА Новости

В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"

16:17 26.12.2019 (обновлено: 16:45 26.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой прошли из-за уголовного дела против руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т.", сообщает СК РФ.
Ранее "Новая газета" сообщила, что в московской квартире корреспондента издания Юлии Мартовалиевой (Полухиной) прошли обыски. По данны издания, обыски связаны с публикациями журналистки о "действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды".
По данным СМИ, региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества" ("Е.Н.О.Т. корп.") является военизированным объединением.
Согласно сообщению СК РФ, краснодарские следователи расследуют дело против руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." по статьям "кража", "разбой", "организация преступного сообщества" и "бандитизм". Отмечается, что следствие получило данные, что по месту жительства Мартовалиевой могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность данных лиц.
"В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве. Что касается проживающих совместно с Юлией Мартовалиевой двух несовершеннолетних детей, то их, как обычно, утром забрал и отвез в школу родной отец", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена.
Полицейский
Вчера, 14:22
Адвокат спецкора "Новой газеты" сообщил о ее задержании
89410129
Обсудить 6
Юлия МартовалиеваДонбассНовая газетаСледственный комитет РФЛуганскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
То, что вы здесь безбоязненно рассуждаете о свободе слова, уже есть свобода слова. В иные времена, сидели бы на кухне и пукнуть боялись, вдруг НКВД нагрянет.
26 декабря, 17:02
evt68
27100013
Вы еще наркотики подкиньте- если задергались ,значит наступили на мозоль.
26 декабря, 17:14
Александр Толмачев
8300118
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