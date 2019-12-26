Воронежского чиновника попытались взорвать в машине

Служебный автомобиль чиновника взорвался около девяти часов утра в четверг, когда тот прогревал его около дома.

В районной администрации сообщили РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает. Представитель экстренных служб региона рассказал, что врачи перевезли Фролова в Воронеж. Его уже прооперировали, чиновник пришел в сознание. В воронежской областной клинической больнице, в свою очередь, сообщили, что пациент находится в отделении реанимации.