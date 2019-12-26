Воронежского чиновника попытались взорвать в машине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Воронежской области произошло покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Служебный автомобиль чиновника взорвался около девяти часов утра в четверг, когда тот прогревал его около дома.
В момент происшествия мужчина был в машине один, его отправили в местную больницу. Он получил травму ноги. По данным "Вести Воронеж", Фролов потерял много крови.
В районной администрации сообщили РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает. Представитель экстренных служб региона рассказал, что врачи перевезли Фролова в Воронеж. Его уже прооперировали, чиновник пришел в сознание. В воронежской областной клинической больнице, в свою очередь, сообщили, что пациент находится в отделении реанимации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что автомобиль осмотрели взрывотехники.
На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
"Вести Воронеж" сообщают, что на месте происшествия нашли следы взрывчатки. По предварительным данным, к порогу автомобиля Фролова было прикреплено безоболочное взрывное устройство.
Правительство Воронежской области пообещало оказать помощь пострадавшему чиновнику и его семье.
Ранее СМИ сообщили, что свидетелем покушения на Николая Фролова стал его отец: мужчина видел, как сын открыл дверь автомобиля, после чего прогремел взрыв.
Чиновник занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля прошлого года.