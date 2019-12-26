Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T16:09+0300
https://ria.ru/20191226/1562891070.html
Захарова анонсировала визит Лаврова в Узбекистан
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/03/1562890310_0:4:2875:1621_1036x0_80_0_0_e4a36cc16a0820419aa751a0dced0329.jpg
РИА Новости

Захарова анонсировала визит Лаврова в Узбекистан

16:09 26.12.2019
183
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит с визитом республику Узбекистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"12-13 января уже следующего, 2020-го, года министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом республику Узбекистан. Министр будет принят президентом Узбекистана, состоятся переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала она.
Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа
Вчера, 15:44
Лавров и глава МИД Ирана встретятся 30 декабря
По словам Захаровой, глава российского внешнеполитического ведомства также выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, который был открыт 9 декабря текущего года.
В ходе намеченных контактов стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября прошлого года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - сообщила Захарова.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента
1 ноября, 16:51
Узбекистан стремится к углублению взаимодействия с Россией
Планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел РФ и Узбекистана на 2020-2021 годы. "Они предусматривают сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики", - уточнила дипломат.
Она отметила, что "такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном", - заключила Захарова.
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
25 октября, 17:47
Медведев призвал укрепить взаимодействие с соседями по СНГ
900002
Обсудить 0
Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФУзбекистанРоссияВ мире
Рекомендуем
Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа
Лавров и глава МИД Ирана встретятся 30 декабря
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров посетит Шри-Ланку и Индию с рабочим визитом в январе
Строительство газопровода Турецкий поток
Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Нарухито
Император Японии посетил пострадавшие от тайфуна районы
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с коллегой из Узбекистана перспективы сотрудничества
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году
Ташкентская телебашня
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака подал прошение об отставке
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине установили личность одного напавшего на журналистов в суде
Статуя Фемиды в суде
КC Турции признал блокировку "Википедии" нарушением свободы слова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский предложил возродить в России кулачество
Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов встретился с представителем Южного переходного совета Йемена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния