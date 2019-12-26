Захарова анонсировала визит Лаврова в Узбекистан

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

"12-13 января уже следующего, 2020-го, года министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом республику Узбекистан. Министр будет принят президентом Узбекистана, состоятся переговоры с министром иностранных дел этого государства", - сказала она.

По словам Захаровой, глава российского внешнеполитического ведомства также выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, который был открыт 9 декабря текущего года.

В ходе намеченных контактов стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября прошлого года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", - сообщила Захарова.

Планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел РФ и Узбекистана на 2020-2021 годы. "Они предусматривают сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики", - уточнила дипломат.