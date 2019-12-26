В ЯНАО мэр города Губкинский бесплатно подвозил жителей на такси

На кадрах Гаранин в костюме Деда Мороза приезжает по заявкам клиентов службы такси, подвозит их, а в завершение поездки дарит подарки. Как объяснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, некоторые пассажиры узнали в таксисте главу муниципалитета, в том числе и потому что водитель расспрашивал их о том, как они оценивают развитие Губкинского.