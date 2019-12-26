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В ЯНАО мэр города Губкинский бесплатно подвозил жителей на такси
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РИА Новости

В ЯНАО мэр города Губкинский бесплатно подвозил жителей на такси

16:08 26.12.2019 (обновлено: 16:09 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 дек - РИА Новости. Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин в костюме Деда Мороза бесплатно развозил жителей на такси и узнавал их мнение о развитии муниципалитета, соответствующее видео чиновник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
На кадрах Гаранин в костюме Деда Мороза приезжает по заявкам клиентов службы такси, подвозит их, а в завершение поездки дарит подарки. Как объяснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, некоторые пассажиры узнали в таксисте главу муниципалитета, в том числе и потому что водитель расспрашивал их о том, как они оценивают развитие Губкинского.
"Хотелось создать жителям нашего города новогоднее настроение. Сейчас у всех на работе напряженный период - итоги года, отчеты - нужно было порадовать губкинцев", - цитирует градоначальника пресс-служба.
Аналогичным образом горожан поздравил и первый вице-спикер окружного законодательного собрания Виктор Казарин, поездки с чиновниками в роли Дедов Морозов были бесплатными для клиентов службы такси, добавили в администрации.
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