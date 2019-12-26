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На Украине установили личность одного напавшего на журналистов в суде
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РИА Новости

На Украине установили личность одного напавшего на журналистов в суде

16:05 26.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Национальная полиция Украины установила личность одного из нападавших на журналистов после заседания апелляционного суда в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Ранее в СМИ писали, что во вторник во время заседания суда по делу об убийстве Шеремета сторонники одного из подозреваемых угрожали сотруднице украинского издания "Страна.ua". Кроме того, в команде Шарий.net сообщили, что журналиста их издания избили ногами. Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил факт нападения на корреспондентов в суде по делу об убийстве Шеремета и призвал правоохранителей отреагировать на инцидент. Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов.
Суд по делу об убийстве Павла Шеремета
24 декабря, 23:43
В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
"Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина", - сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
Следователи Нацполиции Украина подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру.
Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
14 декабря, 08:00
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
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Сергей ТомиленкоСтрана.uaПавел ШереметУкраинаВ мире
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