Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу

"Очевидно однако, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. И в этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов", - заявила Захарова на брифинге в четверг.