Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва призывает Анкару активизировать выполнение меморандума по Идлибу в части создания демилитаризованной зоны и отмежевания оппозиции от террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно однако, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. И в этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России