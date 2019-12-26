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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T16:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562890763.html
Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/03/1562890300_0:0:3073:1729_1036x0_80_0_0_e697a967f5cb7d2ce4eaad863a6c5a43.jpg
РИА Новости

Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу

16:04 26.12.2019 (обновлено: 16:19 26.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва призывает Анкару активизировать выполнение меморандума по Идлибу в части создания демилитаризованной зоны и отмежевания оппозиции от террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно однако, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. И в этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
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Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Война в СирииМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)МИД РФТурцияСирияВ мире
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