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Главу района, пострадавшего при взрыве машины, перевезли в Воронеж
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РИА Новости

Главу района, пострадавшего при взрыве машины, перевезли в Воронеж

16:04 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Врачи перевезли в Воронеж пострадавшего при взрыве автомобиля главу Рамонского района, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни пострадавшего нет. СК по факту произошедшего возбудил дело о покушении на убийство.
Сотрудник Следственого комитета
Вчера, 13:39
Появилось видео с места покушения на чиновника под Воронежем
"Пострадавший в сознании. Его прооперировали в Рамонской центральной районной больнице и отправили в Воронеж", - сказал собеседник агентства.
В воронежской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший уже доставлен и находится в отделении реанимации.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловСледственный комитет РФВоронежПроисшествия
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