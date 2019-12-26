Главу района, пострадавшего при взрыве машины, перевезли в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Врачи перевезли в Воронеж пострадавшего при взрыве автомобиля главу Рамонского района, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск четверга. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни пострадавшего нет. СК по факту произошедшего возбудил дело о покушении на убийство.
"Пострадавший в сознании. Его прооперировали в Рамонской центральной районной больнице и отправили в Воронеж", - сказал собеседник агентства.
В воронежской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший уже доставлен и находится в отделении реанимации.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.