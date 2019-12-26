Главу района, пострадавшего при взрыве машины, перевезли в Воронеж

Появилось видео с места покушения на чиновника под Воронежем

Появилось видео с места покушения на чиновника под Воронежем

"Пострадавший в сознании. Его прооперировали в Рамонской центральной районной больнице и отправили в Воронеж", - сказал собеседник агентства.