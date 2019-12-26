Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Вне игры"

"На основании решения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного сериала "Вне игры", - говорится в сообщении.

После уведомления надзорного ведомства 347 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще с 14 страниц. Операторы связи также ограничивают доступ к 71 странице, не прекратившей в установленные сроки доступ к пиратскому контенту.