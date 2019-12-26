Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Вне игры"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роскомнадзор защищает от интернет-пиратов отечественный сериал "Вне игры", в настоящее время 347 интернет-ресурсов убрали его из публичного доступа, ожидается удаление еще с 14 страниц, сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании решения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного сериала "Вне игры", - говорится в сообщении.
После уведомления надзорного ведомства 347 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще с 14 страниц. Операторы связи также ограничивают доступ к 71 странице, не прекратившей в установленные сроки доступ к пиратскому контенту.
Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
Премьера сериала "Вне игры" режиссеров Виктора Шамирова и Дарьи Балиновой состоялась 25 апреля 2018 года.
18 декабря, 17:11КультураРоскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm