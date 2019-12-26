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Культура
2019-12-26T16:02+0300
https://ria.ru/20191226/1562890673.html
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Вне игры"
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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Вне игры"

16:02 26.12.2019
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© Фото : Instagram онлайн-кинотеатра STARTГерой сериала "Вне игры" Саша в исполнении Никиты Павленко
Герой сериала Вне игры Саша в исполнении Никиты Павленко
© Фото : Instagram онлайн-кинотеатра START
Герой сериала "Вне игры" Саша в исполнении Никиты Павленко. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роскомнадзор защищает от интернет-пиратов отечественный сериал "Вне игры", в настоящее время 347 интернет-ресурсов убрали его из публичного доступа, ожидается удаление еще с 14 страниц, сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании решения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного сериала "Вне игры", - говорится в сообщении.
После уведомления надзорного ведомства 347 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще с 14 страниц. Операторы связи также ограничивают доступ к 71 странице, не прекратившей в установленные сроки доступ к пиратскому контенту.
Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
Премьера сериала "Вне игры" режиссеров Виктора Шамирова и Дарьи Балиновой состоялась 25 апреля 2018 года.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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