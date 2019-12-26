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КC Турции признал блокировку "Википедии" нарушением свободы слова
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РИА Новости

КC Турции признал блокировку "Википедии" нарушением свободы слова

15:46 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Конституционный суд Турции постановил, что блокировка в стране интернет-энциклопедии "Википедия" является нарушением прав граждан, сообщает телеканал NTV в четверг.
Отмечается, что суд счел, что закрытие "Википедии" противоречит свободе слова.
Совет по информационным технологиям и связи Турции сообщил в апреле 2017 года, что в соответствии с законом "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" в результате "проведения технической и юридической оценки применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org", доступ к нему был заблокирован.
Интернет-энциклопедия: тайны Википедии
24 мая, 15:19Видеоблоги - Радио Sputnik
Интернет-энциклопедия: тайны ВикипедииКто редактирует Википедию и как опубликовать там свою статью, рассказали в эфире радио Sputnik исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский и редактор Википедии Дмитрий Рожков.
Ранее этот закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.
Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку "Википедии" тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями".
Сайт российской Википедии
21 ноября, 11:36
Бюджет российского аналога "Википедии" составит 2 млрд рублей
941001
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Анкара (провинция)WikipediaТурцияАнкараВ мире
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