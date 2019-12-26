КC Турции признал блокировку "Википедии" нарушением свободы слова

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд Турции постановил, что блокировка в стране интернет-энциклопедии "Википедия" является нарушением прав граждан, сообщает телеканал NTV в четверг.

Отмечается, что суд счел, что закрытие "Википедии" противоречит свободе слова.

Совет по информационным технологиям и связи Турции сообщил в апреле 2017 года, что в соответствии с законом "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере" в результате "проведения технической и юридической оценки применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org", доступ к нему был заблокирован.

Ранее этот закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.