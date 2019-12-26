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Лавров и глава МИД Ирана встретятся 30 декабря
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Ирана встретятся 30 декабря

15:44 26.12.2019 (обновлено: 15:54 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПереговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа
Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, в ходе поездки запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова на брифинге.
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Она отметила, что министры обсудят состояние российско-иранских отношений, перспективы дальнейшего укрепления двустороннего политического диалога, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях.
"При обсуждении актуальных вопросов международно-региональной повестки дня предполагается уделить внимание СВПД по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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