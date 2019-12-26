Лавров и глава МИД Ирана встретятся 30 декабря

Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа. Архивное фото

Переговоры глав МИД России и Ирана С.Лаврова и М.Зарифа

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря, в ходе поездки запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым , заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова на брифинге.

Она отметила, что министры обсудят состояние российско-иранских отношений, перспективы дальнейшего укрепления двустороннего политического диалога, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях.