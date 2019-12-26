Богданов встретился с представителем Южного переходного совета Йемена

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной йеменской проблематике с акцентом на положение в южных районах страны в свете подписанного 5 ноября в Эр-Рияде соглашения между правительством Йеменской Республики и Южным переходным советом", - сообщили в МИД РФ.

Пятого ноября международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.