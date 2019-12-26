В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании. 26 декабря 2019

Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании. 26 декабря 2019

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Многочисленные черногорские верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили в четверг протестное шествие к зданию парламента в центре Многочисленные черногорские верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили в четверг протестное шествие к зданию парламента в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании, но были остановлены полицейскими кордонами, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Силы полиции в полном защитном обмундировании преградили дорогу священникам, выступающим против закона. Акция имеет мирный характер, верующие возле кордонов начали молебен.

IZ MINUTA U MINUT

Prizor koji se ne viđa često: Moleban ispred policijskog kordona! #Podgorica #Montenegro

👇https://t.co/t210OeH67d pic.twitter.com/WNPhovIWsp — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) December 26, 2019

На этом фоне как премьер страны Душко Маркович, так и депутаты парламента от оппозиции, получающие сообщения с улиц черногорской столицы, призвали полицию ни в коем случае не применять силу против мирных граждан.

Инициатором законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).

В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью (СПЦ), отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.