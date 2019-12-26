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Религия и мировоззрение
2019-12-26T15:51+0300
https://ria.ru/20191226/1562889239.html
В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/00/1562890049_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_da7392da8ecac3d654119246d1fe61be.jpg
РИА Новости

В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

15:40 26.12.2019 (обновлено: 15:51 26.12.2019)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicВерующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании. 26 декабря 2019
Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании. 26 декабря 2019
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании. 26 декабря 2019
БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Многочисленные черногорские верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили в четверг протестное шествие к зданию парламента в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании, но были остановлены полицейскими кордонами, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Силы полиции в полном защитном обмундировании преградили дорогу священникам, выступающим против закона. Акция имеет мирный характер, верующие возле кордонов начали молебен.
На этом фоне как премьер страны Душко Маркович, так и депутаты парламента от оппозиции, получающие сообщения с улиц черногорской столицы, призвали полицию ни в коем случае не применять силу против мирных граждан.
Инициатором законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью (СПЦ), отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичПодгорица (община)Белград (город)Подгорица (город)В мире
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