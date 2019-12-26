В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Многочисленные черногорские верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили в четверг протестное шествие к зданию парламента в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании, но были остановлены полицейскими кордонами, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Силы полиции в полном защитном обмундировании преградили дорогу священникам, выступающим против закона. Акция имеет мирный характер, верующие возле кордонов начали молебен.
IZ MINUTA U MINUT— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) December 26, 2019
Prizor koji se ne viđa često: Moleban ispred policijskog kordona! #Podgorica #Montenegro
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На этом фоне как премьер страны Душко Маркович, так и депутаты парламента от оппозиции, получающие сообщения с улиц черногорской столицы, призвали полицию ни в коем случае не применять силу против мирных граждан.
Инициатором законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью (СПЦ), отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
IZ MINUTA U MINUT— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) December 26, 2019
Moleban pred policijskim kordonom koji nije dozvolio koloni prevođenoj vladikama da dođe do Skupštine #Podgorica #Montenegro
👇https://t.co/o8VHAjqy15 pic.twitter.com/81hnN7iJ26