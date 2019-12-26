Епископы призвали граждан Черногории не поддаваться на провокации

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Совет архиереев Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории призвал граждан не поддаваться на насильственные провокации из-за закона о церквях.
Силы полиции в Подгорице в четверг в полном защитном обмундировании преградили дорогу духовенству СПЦ и гражданам, выступающим против закона. Акция имеет мирный характер, верующие возле кордонов начали молебен.
Архиереи СПЦ, чьи епархии находятся на территории Черногории, днем провели телефонное заседание епископского совета.
"Православные епископы в Черногории призывают верующих в духе всенародного сбора... держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках и конфликтах, которые могут вызвать злонамеренные люди и сотрудники разных" служб", - сообщила митрополия.
Отмечается, что источником насилия выступают "нынешние власти Черногории, которые вызывают праведный народный гнев".
Епископы СПЦ в Черногории также предложили срочного созвать Синод Сербской церкви и считают, что законопроект в Подгорице "предшествует отъему сербских церквей в Косово и Метохии".
Депутаты парламента от оппозиции, получающие сообщения с улиц черногорской столицы, ранее призвали полицию ни в коем случае не употреблять силу против мирных граждан.
Инициаторам законопроекта является правящая Демократическая партия социалистов (ДПС).
Протестующие против закона призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.