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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T15:38+0300
https://ria.ru/20191226/1562888754.html
В Сирии более 150 тысяч беженцев переместились к границе с Турцией
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирии более 150 тысяч беженцев переместились к границе с Турцией

15:38 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 150 тысяч вынужденных переселенцев переместились к границе с Турцией на фоне обострения военных действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщил РИА Новости глава турецкого отделения общества Красного Полумесяца Керем Кынык.
"В результате обострения военных действий преимущественно в южных частях Идлиба более 150 тысяч человек вынужденно переместились из города Мааррат-эн-Нууман и сельской местности. Эти люди направились на север Идлиба, продвигаясь ближе к турецкой границе", - заявил Кынык.
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Он добавил, что существующие лагеря для размещения беженцев в Идлибе уже переполнены, и в них невозможно разместить новых людей.
Кынык также отметил, что турецкое отделение Красного Полумесяца в настоящий момент оказывает гуманитарную поддержку восьми лагерям беженцев, шести госпиталям, 39 больницам и 15 сиротским приютам в северной Сирии. Однако глава отделения сообщил, что организация нуждается в большей поддержке для обеспечения гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям на севере Сирии.
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"Потребность в гуманитарной помощи в Сирии растет каждый день, однако рост финансирования не предвидится. Непростой задачей является даже поддержка нынешнего уровня гуманитарной деятельности… Нам нужны спонсоры для осуществления дальнейшей поддержки наших гуманитарных программ", - добавил Кынык.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииКрасный полумесяцВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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