В Сирии более 150 тысяч беженцев переместились к границе с Турцией

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 150 тысяч вынужденных переселенцев переместились к границе с Более 150 тысяч вынужденных переселенцев переместились к границе с Турцией на фоне обострения военных действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщил РИА Новости глава турецкого отделения общества Красного Полумесяца Керем Кынык.

"В результате обострения военных действий преимущественно в южных частях Идлиба более 150 тысяч человек вынужденно переместились из города Мааррат-эн-Нууман и сельской местности. Эти люди направились на север Идлиба, продвигаясь ближе к турецкой границе", - заявил Кынык.

Он добавил, что существующие лагеря для размещения беженцев в Идлибе уже переполнены, и в них невозможно разместить новых людей.

Кынык также отметил, что турецкое отделение Красного Полумесяца в настоящий момент оказывает гуманитарную поддержку восьми лагерям беженцев, шести госпиталям, 39 больницам и 15 сиротским приютам в северной Сирии. Однако глава отделения сообщил, что организация нуждается в большей поддержке для обеспечения гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям на севере Сирии.

"Потребность в гуманитарной помощи в Сирии растет каждый день, однако рост финансирования не предвидится. Непростой задачей является даже поддержка нынешнего уровня гуманитарной деятельности… Нам нужны спонсоры для осуществления дальнейшей поддержки наших гуманитарных программ", - добавил Кынык.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.