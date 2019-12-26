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Президент Ирака подал прошение об отставке
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РИА Новости

Президент Ирака подал прошение об отставке

15:33 26.12.2019 (обновлено: 16:14 26.12.2019)
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© Фото : официальный сайт президента ИракаПрезидент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака Бархам Салех
© Фото : официальный сайт президента Ирака
БАГДАД, 26 дек - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех в четверг подал парламенту страны просьбу о своей отставке, говорится в полученном РИА Новости письме.
"Выражаю перед членами парламента готовность подать в отставку с поста президента республики, они примут решение, которое посчитают уместным, как представители воли народа", - говорится в письме Салеха.
Также в письме он заявил, что выступает против кандидатуры Асаада аль-Идани в качестве нового премьер-министра страны.
Салех так же отметил, что не желает дальнейшего ухудшения ситуации в стране и посетовал на обстановку вокруг невозможности определить крупнейший политический блок в парламенте.
Между прочим
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25 декабря, 19:16
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