Антивозрастной крем привел американку к тяжелой инвалидности

Известно, что женщина наносила косметическое средство дважды в день на протяжении семи лет. Через некоторое время она пожаловалась врачу на непроизвольные мышечные движения и слабость в руках и плечах. А спустя две недели после начала лечения у пациентки упало зрение, походка стала неустойчивой и появились трудности с речью. Выяснилось, что причиной стало отравление ртутью.