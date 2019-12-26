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Антивозрастной крем привел американку к тяжелой инвалидности
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РИА Новости

Антивозрастной крем привел американку к тяжелой инвалидности

15:33 26.12.2019 (обновлено: 17:06 26.12.2019)
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© Fotolia / RidoДевушка наносит крем
Девушка наносит крем
© Fotolia / Rido
Девушка наносит крем. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Калифорнии воспользовалась мексиканским кремом против пигментации кожи и отравилась метилртутью, сообщает Medical Xpress.
Известно, что женщина наносила косметическое средство дважды в день на протяжении семи лет. Через некоторое время она пожаловалась врачу на непроизвольные мышечные движения и слабость в руках и плечах. А спустя две недели после начала лечения у пациентки упало зрение, походка стала неустойчивой и появились трудности с речью. Выяснилось, что причиной стало отравление ртутью.
Привычное лечение от подобного недуга не помогло, так как причиной была метилртуть: отравление ею приводит к более опасным последствиям, нежели ртутью. Пациентка получила тяжелое поражение нервной системы и стала инвалидом: теперь она питается через зонд.
Автор исследования этого случая, доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказал, что отбеливающая кожу косметика может содержать ртуть, но с метилртутью в кремах специалисты столкнулись впервые. Отравление этим веществом стало первым в США за 50 лет.
Ученые призвали покупать любую косметику только проверенных производителей, избегать средств без этикеток и подробного состава.
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182161855
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КалифорнияСан-ФранцискоСШАВ мире
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