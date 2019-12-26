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ЕР решила создать должность помощников председателя партии
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РИА Новости

ЕР решила создать должность помощников председателя партии

15:32 26.12.2019
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© Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© Рамиль Ситдиков
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"Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" на заседании в четверг принял решение о создании должности помощников председателя партии, передает корреспондент РИА Новости.
На должности помощников председателя назначены замглавы центрального исполкома ЕР Максим Жаворонков и руководитель политуправления центрального исполкома Самвел Атабекян.
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Ещё одним помощником председателя по решению президиума был назначен Филипп Щипков. На новой должности он будет заниматься поддержкой коммуникации партии с аппаратом правительства, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Председателем "Единой России" с 2012 года является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Единая РоссияРоссияПолитика
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