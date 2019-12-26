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Британия направила корабль следить за учебным судном "Перекоп"
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РИА Новости

Британия направила корабль следить за учебным судном "Перекоп"

15:31 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота Перекоп
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". Архивное фото
ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский патрульный корабль HMS Tyne накануне Рождества был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль "Перекоп", говорится в сообщении Королевского военно-морского флота.
В ведомстве заявили, что российский корабль подошел к территориальным водам Великобритании.
Учебный корабль ВМФ России Перекоп
2 декабря, 11:37
Учебный корабль Балтфлота "Перекоп" вышел в Средиземное море
"HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблем, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес", - сообщило ведомство, добавив, что в четверг военный корабль вернулся в порт своего базирования.
Более 3500 военнослужащих ВМФ, морских пехотинцев и ВВС в период рождественских праздников дежурят или готовы в кратчайшие сроки отправиться к месту несения службы, подчеркнули в ведомстве.
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд из трех кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш
8 октября, 00:07
Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
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Ла-МаншВеликобританияБезопасностьВ мире
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